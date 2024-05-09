Ошибка Нойера позволила Реалу камбекнуть и все же дожать Баварию в тяжелейшем матче

В среду, 8 мая, Реал принимает на Бернабеу Баварию в рамках ответного матча полуфинала Лиги чемпионов.

Хоязева с первых минут прижали мюнхенцев к воротам, однако в первые 10 минут Реал так ничего и не смог создать. Защитники Баварии не ошибались, пока мадридцы не поймали гостей на быстром ауте, но Винисиус дал в шатнгу, а удар Родриго на добивании взял Нойер.

Источник: Getty Images

Бавария смогла огрызнуться лишь раз - Кейн слету дал в сторону ворот, и Лунин взял удар, который, как показалось, шел, скорее в каркас. Вплоть до конца тайма зрителям пришлось следить лишь за очень плотной борьбой.

Разве что был еще один любопытный момент, когда не то передачу, не то удар Винисиуса Нойер не без труда парировал на угловой.

Второй тайм начался с еще большего давления Реала, но защита Баварии и в крайнем случае Нойер были неприступны. Мюнхенцы пытались атаковать в ответ, но глупые ошибки в финальной трети быстро убивали их атаки. Разве что раз Кейн отработал корпусом и чуть было не пробил Лунина в ближний угол.

Источник: Getty Images

Однако на 68-й минуте неожиданно Дэвис самостоятельно разобрался и шикарным ударом вывел Баварию вперед. Мадрид сразу же ответил голом, но арбитр зафиксировал фол в атаке со стороны Начо и отменил гол. После этого игра стала чуть более равной, хотя все равно с перевесом хозяев. И этот перевес удалось реализовать в гол благодаря глупейшей ошибке Нойера - отличился Хоселу.

После гола Реал еще сильнее навалился на ворота гостей, и Бавария буквально костьми ложилась, чтобы останавливать атаки мадридцев. Хоселу даже оформил дубль, но все же испанец оказался в офсайде. Хотя затем арбитры изучили повтор и все же засчитали гол, Реал выitk вперед за семь минут до конца матча.

Источник: Getty Images

Очевидно, что подопечные Анчелотти прекрасно умеют доводить матчи до победы, и так оно и вышло. Однако в самом конце матча Бавария предприняла последнюю атаку и даже забила, но буквально за мгновение до удара арбитр просвистел офсайд, хотя ситуация была очень спорной. Однако Реал додержал оборону и отправляется в финал.

Статистика матча Реал - Бавария полуфинала Лиги чемпионов

Реал - Бавария 2:1

Голы: Хоселу, 88, 90+2 - Дэвис, 68

Ожидаемые голы (xG): 3,29 - 0,41

Владение мячом: 55% - 45%

Удары: 19 - 8

Удары в створ: 7 - 5

Фолы: 11 - 10

Реал Мадрид: Лунин - Карвахаль, Начо, Рюдигер, Менди - Вальверде (Хоселу, 81), Беллингем (Милитао, 90+9), Кроос (Модрич, 69), Тчуамени (Камавинга, 70) - Винисиус Жуниор, Родриго (Диас, 81).

Бавария: Нойер - Дайер, де Лигт, Мазрауи, Киммих - Павлович, Лаймер, Сане (Ким Мин Чжэ, 76), Мусиала (Мюллер, 85), Гнабри (Дэвис, 27) - Кейн (Шупо-Мотинг, 85).

Предупреждение: Камавинга, 90+11

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