Ливерпуль с дублем Экитике разгромил Ньюкасл

В субботу, 31 января, Ливерпуль принимал дома Ньюкасл.

Первые полчаса команды присматривались друг к другу, почти не создавая моментов у ворот. Вскоре Барнс мог записать на свой счет шикарный гол, но мяч попал в штангу, а спустя несколько минут "сороки" все же открыли счет голом Гордона.

Ливерпулю понадобились лишь пять минут, чтобы сравнять счет, и еще две - чтобы выйти вперед. Оба гола забил Экитике, и с этим счетом завершился первый тайм.

Во второй же половине игры хозяева действовали намного острее, забив еще дважды, доведя общий счет поединка до разгромного.

Ливерпуль - Ньюкасл 4:1

Голы: Экитике, 41, 43, Виртц, 67, Конате, 90+3 - Гордон, 36

