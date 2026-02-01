iSport.ua
Ливерпуль с дублем Экитике разгромил Ньюкасл

Мерсисайдцы снова обошли в таблице Манчестер Юнайтед.
Сегодня, 00:07       Автор: Андрей Безуглый
Ливерпуль - Ньюкасл / Getty Images
Ливерпуль - Ньюкасл / Getty Images

В субботу, 31 января, Ливерпуль принимал дома Ньюкасл.

Первые полчаса команды присматривались друг к другу, почти не создавая моментов у ворот. Вскоре Барнс мог записать на свой счет шикарный гол, но мяч попал в штангу, а спустя несколько минут "сороки" все же открыли счет голом Гордона.

Ливерпулю понадобились лишь пять минут, чтобы сравнять счет, и еще две - чтобы выйти вперед. Оба гола забил Экитике, и с этим счетом завершился первый тайм.

Во второй же половине игры хозяева действовали намного острее, забив еще дважды, доведя общий счет поединка до разгромного.

Ливерпуль - Ньюкасл 4:1
Голы: Экитике, 41, 43, Виртц, 67, Конате, 90+3 - Гордон, 36

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль ньюкасл

