Ямаль побил рекорд Мбаппе в Лиге чемпионов

Испанец стал самым молодым игроком с десятью голами.

Вингер Барселоны Ламин Ямаль установил новый рекорд.

В матче против Ньюкасла испанец реализовал пенальти и тем самым довел счет своих голов в Лиге чемпионов до десяти.

Таким образом Ямаль стал самым молодым игроком в истории турнира, который забил десять голов. На момент матча Ламину 18 лет и 248 дней.

Ранее этот рекорд принадлежал Килиану Мбаппе, который оформил свой 10-й гол в возрасте 18 лет и 350 дней.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!