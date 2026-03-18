iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ямаль побил рекорд Мбаппе в Лиге чемпионов

Испанец стал самым молодым игроком с десятью голами.
Сегодня, 21:22       Автор: Андрей Безуглый
Ламин Ямаль / Getty Images
Вингер Барселоны Ламин Ямаль установил новый рекорд.

В матче против Ньюкасла испанец реализовал пенальти и тем самым довел счет своих голов в Лиге чемпионов до десяти.

Таким образом Ямаль стал самым молодым игроком в истории турнира, который забил десять голов. На момент матча Ламину 18 лет и 248 дней.

Ранее этот рекорд принадлежал Килиану Мбаппе, который оформил свой 10-й гол в возрасте 18 лет и 350 дней.

Также ранее сообщалось, что лидер Интера может стать одноклубником Ямаля.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ламин Ямаль

isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK