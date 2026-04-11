Русский Українська
Ямаль побил рекорд Рауля

Испанец стал самым молодым игроком лиги со 100 матчами.
Сегодня, 20:15       Автор: Андрей Безуглый
Ламин Ямаль / Getty Images

Вингер Барселоны Ламин Ямаль установил новый рекорд Ла Лиги.

Испанец вышел в стартовом составе каталонцев на матч против Эсапньола, тем самым побив рекорд Рауля.

Ямаль провел свой 100-й матч в Ла Лиге в возрасте 18 лет 272 дней. Рауль добился того же в 19 лет и 284 дня.

Также в топ входят Икер Муниаин (19 лет и 293 дня), Хосеба Эчеберрия (20 лет и 177 дней) и Боян Кркич (20 лет и 203 дня). 

Ранее также сообщалось, что Барселона намерена расстаться с бывшим талантом.

