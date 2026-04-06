Звезда Барселоны разочарован результатом личной игры в матче с Атлетико

В матче Барселона - Атлетико Мадрид звезда каталонской команды Ламин Ямаль проявлял недовольство в концовке игры.

Отмечается, что испанец не присоединился к празднованию гола Роберта Левандовски, который он забил на 87-й минуте игры. После финального свистка Ламин быстро направился в туннель, проигнорировав главного тренера Ханси Флика.

Добавим, что наставник попытался его остановить, но игрок сердито увернулся и указал на что-то пальцем. На пресс-конференции после игры коуч объяснил странное поведение Ямаля:

Ламин был зол, потому что хотел забить гол и отдать завершающий пас, но этого не произошло. Это нормально. Были некоторые ситуации, были попытки. Это очень эмоциональный матч.

К слову, Барселона сообщила о травмах игроков после матча с Атлетико и заявила, кто будет отсутствовать в ближайшем матче Лиги чемпионов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!