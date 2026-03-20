Перро впервые в карьере завоевал Большой хрустальный глобус

Француз взял трофей за две гонки до конца сезона.
Сегодня, 19:59       Автор: Андрей Безуглый
Эрик Перро / Getty Images
Французский биатлонист Эрик Перро осрочно стал обладателем Большого хрустального глобуса.

Это произошло по итогам спринта в норвежском Холменколлене.

В гонке Перро финишировал третьим, а его главный конкурент Себастьян Самуэльссон - седьмым. Это позволило француза за две гонки до конца сезона стать недосягаемым для остальных.

Трудно подобрать подходящие слова. Это огромный повод для гордости — достичь такого уровня и такого результата, да ещё и провести отличную гонку. Это чистое удовольствие — быть на этом уровне, наслаждаться собственным биатлоном и выиграть общий зачёт перед двумя последними гонками

В карьере 24-летнего спортсмена это первый Большой хрустальный глобус, в прошлом сезоне Перро стал третьим в личном зачете.

Ранее также женский Большой хрустальный глобус также выиграла представительница Франции.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эрик Перро

