Перро впервые в карьере завоевал Большой хрустальный глобус
Француз взял трофей за две гонки до конца сезона.
Французский биатлонист Эрик Перро осрочно стал обладателем Большого хрустального глобуса.
Это произошло по итогам спринта в норвежском Холменколлене.
В гонке Перро финишировал третьим, а его главный конкурент Себастьян Самуэльссон - седьмым. Это позволило француза за две гонки до конца сезона стать недосягаемым для остальных.
Трудно подобрать подходящие слова. Это огромный повод для гордости — достичь такого уровня и такого результата, да ещё и провести отличную гонку. Это чистое удовольствие — быть на этом уровне, наслаждаться собственным биатлоном и выиграть общий зачёт перед двумя последними гонками
В карьере 24-летнего спортсмена это первый Большой хрустальный глобус, в прошлом сезоне Перро стал третьим в личном зачете.
Ранее также женский Большой хрустальный глобус также выиграла представительница Франции.
