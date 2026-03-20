Усик приехал в Киев со своим бывшим противником

Чемпион мира в сверхтяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) привез в Украину важного гостя.

Его бывший соперник и бывший чемпион мира Энтони Джошуа посетил Киев.

В своих социальных сетях Усик рассказал, что уже успел провести британцу небольшую экскурсию и приложил фото их приключений.

Уже в Украине. Сегодня провел небольшую экскурсию для Энтони Джошуа, в ходе которой рассказывал о культуре нашей страны и знакомил его с нашими национальными блюдами!

