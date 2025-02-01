Наполи нашел вариант замены Кварацхелии

Наполи определился с вариантом замены своему бывшему игроку Хвиче Кварацхелии, который был продан в ПСЖ.

Партенопейцы собираются подписать вингера Аль-Ахли Аллана Сен-Максимена, который в этом сезоне выступает в аренде в Фенербахче.

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Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, неаполитанцы уже договорились с саудовским клубом об аренде 27-летнего француза до конца сезона, за которую они заплатят четыре миллиона евро.

Теперь стороны работают над досрочным расторжением арендного соглашения с Фенербахче.

В нынешнем сезоне Сен-Максимен провел за турецкую команду 24 матча во всех турнирах, записав на свой счет три гола и четыре ассиста.

Ранее сообщалось, что Ромелу Лукаку оформил юбилейный гол в топ-5 чемпионатов Европы.

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