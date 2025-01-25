Лукаку оформил юбилейный гол в топ-5 чемпионатов Европы

31-летний нападающий принес итальянскому Наполи победу над туринским Ювентусом (2:1) в 23-м туре Серии A. Ромелу Лукаку реализовал одиннадцатиметровый во втором тайме.

Забитый мяч стал особенным для бельгийца. Теперь в активе Лукаку 200 голов в пяти ведущих европейских первенствах, сообщает Opta Sports.

Ранее он защищал цвета лондонского Челси, Вест Бромвича, ливерпульского Эвертона, Манчестер Юнайтед, миланского Интера и Ромы. Кроме того, Лукаку – лучший голеадор сборной Бельгии в истории (85 мячей). В лидеры этого списка он вышел еще осенью 2017 года.

Кстати, вратарь Манчестер Сити Эдерсон стал сорекордсменом Англии по ассистам среди голкиперов.

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