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Эдерсон стал сорекордсменом АПЛ по ассистам среди вратарей

Голкипер английского Манчестер Сити приложился к волевой победе над лондонским Челси (3:1).
Вчера, 21:51
Эдерсон / Getty Images
Эдерсон / Getty Images

Бразилец отдал результативную передачу в 23-м туре чемпионата Англии. Эдерсон повторил рекорд Премьер-лиги по количеству ассистов, сообщает Squawka.

Вратарь на 68-й минуте длинной передачей нашел Эрлинга Холанда, а норвежец вывел "горожан" вперед. Теперь в активе стража ворот Манчестер Сити 5 результативных передач в АПЛ. Он повторил достижение бывшего кипера Лидса, столичного Тоттенuэма и ряда других команд Пола Робинсона.

Эдерсон провел 265-й матч в чемпионате Англии. Его старший коллега отыграл 374 поединка. Бразильский вратарь также оформил 1 ассист за "горожан" в Лиге чемпионов.

К слову, ранее Борнмут Забарного сокрушил Ноттингем на собственном поле.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Эдерсон Пол Робинсон

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