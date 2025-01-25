АПЛ: Борнмут с Забарным поиздевался над Ноттингемом, победы Эвертона и Арсенала

В наиболее насыщенный временной слот состоялось несколько интересных матчей.

В рамках 23-го тура АПЛ Борнмут встретился с Ноттингемом.

Матч выдался на удивление легким для «вишен», правда, в первом тайме они забили лишь один мяч. На 9-ой минуте счет открыл Джастин Клюйверт.

Такой счет оставлял гостям шансы, но после перерыва их просто «уничтожили». Данго Уаттара оформил хет-трик, а «точку поставил» Антуан Семеньо.

Борнмут - Ноттингем 5:0

Голы: Клюйверт, 9, Уаттара, 55, 61, 87, Семеньо, 90+3

Также в это время происходил матч Брайтона и Эвертона.

В первом тайме команды не забили ни одного мяча, продемонстрировав больше борьбы чем футбола.

Во второй 45-минутке судьбу матча решило пенальти в ворота «чаек». Илиман Ндиайе принес минимальную победу своей команде, реализовав 11-метровый.

Брайтон - Эвертон 0:1

Гол: Ндиайе, 55 (пен)

Арсенал поехал в гости к Вулверхэмптону.

Матч был очень непростым для «канониров», а стал еще тяжелее после прямой красной для Майлза Льюиса-Скелли.

Впрочем, во втором тайме составы уравнялись. Жоау Гомеш оставил «волков» вдесятером.

Почти сразу после удаления Гомеша гости вырвали первенство благодаря голу Риккардо Калафьори.

Вулверхэмптон - Арсенал 0:1

Гол: Калафьори, 90+4

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