iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

ПСЖ официально объявил о переходе Кварацхелии

Звездный грузинский вингер заключил с французским клубом контракт до 2029 года.
Сегодня, 00:40
Хвича Кварацхелия / psg.fr
Хвича Кварацхелия / psg.fr

Вингер сборной Грузии Хвича Кварацхелия официально перешел из Наполи в ПСЖ.

Как сообщает пресс-служба парижан, 23-летний футболист подписал с французским клубом контракт, рассчитанный до лета 2029 года.

В своей новой команде игрок, который стал первым грузином в истории ПСЖ, будет выступать под седьмым номером.

Читай также: "Однажды я все расскажу": Кварацхелия попрощался с Наполи

"Это мечта быть здесь. Мне говорили много очень положительных вещей о ПСЖ. Я чувствую огромную гордость за то, что присоединился к этому большому клубу, и не могу дождаться, чтобы надеть свои новые цвета", - сказал Кварацхелия.

Переход грузинского вингера обошелся ПСЖ в 70 миллионов евро, которые, по информации СМИ, парижане выплатят тремя траншами.

Самому футболисту, который в стане неаполитанцев зарабатывал 1,8 миллиона евро в год после уплаты налогов, был предложен оклад в пять раз больший.

Напомним, что Кварацхелия выступал за Наполи с лета 2022 года, сыграв за это время в составе итальянской команды во всех турнирах 107 матчей, в которых забил 30 голов и отдал 29 результативных передач. С неаполитанцами грузин становился чемпионом Италии.

Ранее сообщалось, что фанаты Наполи устроили протест против Кварацхелии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи трансферы ПСЖ Хвича Кварацхелия

Статьи по теме

Трансферы УПЛ: Шепелев покинул Динамо, Верес подписал экс-игрока сборной Украины Трансферы УПЛ: Шепелев покинул Динамо, Верес подписал экс-игрока сборной Украины
Наполи определился с альтернативой дорогому Гарначо Наполи определился с альтернативой дорогому Гарначо
Легионер Шахтера вернется в МЛС на постоянной основе Легионер Шахтера вернется в МЛС на постоянной основе
Немецкий гранд ведет переговоры о переходе Зинченко Немецкий гранд ведет переговоры о переходе Зинченко
Помочь журналистам

Видео

Довбик отличился голом в матче с Дженоа
Довбик отличился голом в матче с Дженоа

Популярное на сайте

Биатлон-2024/2025: мужской эстафетой продолжится пятый этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге
просмотров
Футбол сегодня: Матч Ромы Довбика, Боруссия Дортмунд сыграет с Айнтрахтом
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2024 года по CS по версии HLTV: определена тройка лучших
просмотров
Свитолина на классе пробилась в третий круг Australian Open
просмотров

Последние новости

Бокс01:11
"Мы все это делаем": Льюис заподозрил Усика в симуляции в бою с Дюбуа
Европа00:40
ПСЖ официально объявил о переходе Кварацхелии
Вчера, 23:54
Европа23:54
Рома с голом Довбика одержала победу над Дженоа
Европа23:35
Дортмундская Боруссия уступила в гостях Айнтрахту
Бокс23:15
"С днем рождения, чемпион": Шевченко обратился к Усику в честь праздника
Европа22:40
Довбик отличился голом в матче с Дженоа
Европа22:20
Умер обладатель Золотого мяча и победитель Кубка европейских чемпионов
Бокс21:35
"Я возвращаюсь": Джойс назвал следующего соперника после сенсационного поражения от Чисоры
Европа20:59
"Мы пытаемся помочь": Тренер Челси высказался о допинг-скандале Мудрика
Бокс20:33
"Мне это не нравится": Турки Аль аш-Шейх отреагировал на решение Фьюри уйти из бокса
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK