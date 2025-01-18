ПСЖ официально объявил о переходе Кварацхелии

Звездный грузинский вингер заключил с французским клубом контракт до 2029 года.

Вингер сборной Грузии Хвича Кварацхелия официально перешел из Наполи в ПСЖ.

Как сообщает пресс-служба парижан, 23-летний футболист подписал с французским клубом контракт, рассчитанный до лета 2029 года.

Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature de Khvicha Kvaratskhelia. L’ailier de 23 ans, qui portera le numéro 7, devient ainsi le premier joueur géorgien de l’histoire du club.#WelcomeKvara ❤️💙 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 17, 2025

В своей новой команде игрок, который стал первым грузином в истории ПСЖ, будет выступать под седьмым номером.

Читай также: "Однажды я все расскажу": Кварацхелия попрощался с Наполи

"Это мечта быть здесь. Мне говорили много очень положительных вещей о ПСЖ. Я чувствую огромную гордость за то, что присоединился к этому большому клубу, и не могу дождаться, чтобы надеть свои новые цвета", - сказал Кварацхелия.

Переход грузинского вингера обошелся ПСЖ в 70 миллионов евро, которые, по информации СМИ, парижане выплатят тремя траншами.

Самому футболисту, который в стане неаполитанцев зарабатывал 1,8 миллиона евро в год после уплаты налогов, был предложен оклад в пять раз больший.

Напомним, что Кварацхелия выступал за Наполи с лета 2022 года, сыграв за это время в составе итальянской команды во всех турнирах 107 матчей, в которых забил 30 голов и отдал 29 результативных передач. С неаполитанцами грузин становился чемпионом Италии.

Ранее сообщалось, что фанаты Наполи устроили протест против Кварацхелии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!