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"Однажды я все расскажу": Кварацхелия попрощался с Наполи

Грузинский волшебник трогательно обратился к фанатам.
Сегодня, 21:34
Хвича Кварацхелия / Getty Images
Хвича Кварацхелия / Getty Images

Футболист Наполи Хвича Кварацхелия простился с командой перед своем переходом в ПСЖ.

Грузинский вингер опубликовал видео, в котором оставил послание для фанатов.

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"Это трудно для меня, но пора сказать до свидания. Я провел невероятное время здесь. Мы вместе разделили много воспоминаний, испытали много невероятных эмоций. Неаполь был моим домом, где я чувствовал себя прекрасно, благодаря каждому из нас. Путь, который мы прошли, по-прежнему в моих мыслях, и это очень эмоционально. Я помню свой первый гол и ощущения, которые я никогда не забуду.

Мои первые шаги на этом стадионе, ваши страстные эмоции – ваши лозунги и вашу энергию. Вы всегда были особенными как на дому, так и на выезде. Наполи – футбольный город, Неаполь живет футболом, и я счастлив быть частью этой великой истории.

Я многому научился здесь как на поле, так и за его пределами. Вырос как человек и как игрок. Для меня было большой честью надевать футболку. Хотел бы поблагодарить всех, кто работает в клубе. Тренерам, каждому работнику, своим партнерам и болельщикам. 

Я говорю до свидания, но вы всегда будете в моем сердце. Надеюсь, мы встретимся снова. Знаю, что сейчас у вас разбито сердце, но однажды я вам все расскажу. Хочу пожелать вам успеха, принести этому городу, этим людям скудетто и чемпионский титул", - сказал Кварацхелия.

В текущем сезоне Кварацхелия провел 19 игр, в которых забил пять голов и сделал три голевые передачи.

Напомним, Кварацхелия попрощался с Наполи перед муралом Диего Марадоны.

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