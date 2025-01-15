Кварацхелия трогательно попрощался с Наполи перед муралом Диего Марадоны

Грузин покидает неаполитанский клуб в важный момент.

Грузинский вингер Наполи Хвича Кварацхелия вскоре перейдет в ПСЖ.

Футболист попрощался с итальянским клубом, посетив мурал Диего Марадоны.

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Кварацхелия навестил культовое место, отдав дань уважения аргентинскому футболисту.

Ожидается, что Хвича перейдет в ПСЖ за 70 миллионов евро.

В текущем сезоне Кварацхелия провел 19 игр, в которых забил пять голов и сделал три голевые передачи.

Отметим, что фанаты Наполи устроили протест против Кварацхелии, выкинув его фигуру в мусорку.

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