Кварацхелия трогательно попрощался с Наполи перед муралом Диего Марадоны
Грузин покидает неаполитанский клуб в важный момент.
Грузинский вингер Наполи Хвича Кварацхелия вскоре перейдет в ПСЖ.
Футболист попрощался с итальянским клубом, посетив мурал Диего Марадоны.
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Кварацхелия навестил культовое место, отдав дань уважения аргентинскому футболисту.
Ожидается, что Хвича перейдет в ПСЖ за 70 миллионов евро.
В текущем сезоне Кварацхелия провел 19 игр, в которых забил пять голов и сделал три голевые передачи.
Отметим, что фанаты Наполи устроили протест против Кварацхелии, выкинув его фигуру в мусорку.
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