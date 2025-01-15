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Лацио уволил дрессировщика орла, который опубликовал в соцсети свой половой орган

Работник совершил операцию на интимном месте.
Сегодня, 12:30
Хуан Бернабе / Getty Images
Хуан Бернабе / Getty Images

Римский Лацио оказался в центре громкого скандала. Руководством клуба уволило Хуана Бернабе, который отвечал за традиционный полет орла над стадионом перед каждым домашним матчем.

Причиной такого решения стал пост в социальных сетях, где мужчина опубликовал фотографию своего полового органа после операции.

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"С удивлением увидев фото и видеоизображения господина Хуана Бернабе и прочитав заявления, которые их сопровождали, клуб объявляет о немедленном расторжении контракта".

Хуан объяснил причину операции:

"Это было сделано, чтобы улучшить мою сексуальную активность. Моя эрекция естественная, но с этим устройством я могу нажать кнопку, которая позволяет контролировать эрекцию и ее продолжительность", - заявил мужчина.

Ранее супруга Судакова показала фото в одном купальнике.

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