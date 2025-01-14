Выбросили в мусорку: фанаты Наполи устроили протест против Кварацхелии
Лидер Наполи Хвича Кварацхелия перейдет в ПСЖ в текущее зимнее трансферное окно.
Грузинский футболист отказался оставаться в итальянском клубе, несмотря на попытки тренерского штаба и фанатов уговорить его остаться.
Читай также: Беременная жена звезды Арсенала подверглась оскорблениям в социальных сетях
Болельщики Кварацхелии не простили футболисту, который уходит в важный момент сезона, ведь Наполи борется за чемпионством.
Один из фанатов устроил акцию протестов, выкинув картонную фигур Кварацхелии в мусорку.
В текущем сезоне Кварацхелия провел 19 игр, в которых забил пять голов и сделал три голевые передачи.
Ранее супруга Судакова показала фото в одном купальнике.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!