Беременная жена звезды Арсенала подверглась оскорблениям в социальных сетях

Кай Хавертц даже получил угрозу в адрес своего будущего ребенка.

Супруга нападающего Арсенала Кая Хавертца София Уэбер получила множество угроз в социальных сетях после вылета "канониров" из Кубка Англии.

Напомним, Арсенал неожиданно уступил Манчестер Юнайтед, а сам Хавертц не забил решающий пенальти в послематчевой серии.

После поражения недовольные фанаты решили выплеснуть свою злость в Инстаграме женщины.

В ноябре прошлого года Кай и София объявили, что ждут ребенка, а потому нашлись личности, которые начали угрожать именно будущему ребенку семейства.

На скриншоте, который София выложила в свой Инстаграм видно, что один из фанатов написал "Я прийду к тебе домой и убью твоего ребенка, я не шучу, просто подожди". И судя по всему, подобных комментариев набралось немало.

"Я даже не знаю, что сказать, но, пожалуйста, будьте более уважительны. Мы лучше этого...

Меня шокирует то, что кто-то думает, что писать подобное — это нормально... Надеюсь, вам очень стыдно", - написала София в социальных сетях.

Джерело: instagram.com/sophiaaemelia/

Ранее также сообщалось, что лишь один игрок Реала вышел к журналистам после поражения Барселоне.

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