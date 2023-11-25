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Хавертц: Я попытался отбросить свое эго

Немец рад наконец помочь своей команде.
Вчера, 23:00
Кай Хавертц / Getty Images
Кай Хавертц / Getty Images

Кай Хавертц поделился эмоциями после забитого гола.

Напомним, немца много критикуют за отстутсвие голов, но в матче с Кай забил победный гол, который позволил "канонирам" возглавить таблицу.

Отметим также, что этот гол стал вторым для Хавертца за Арсенал и первым забитым с игры.

Кай рассказал, что он очень счастлив и доволен, что его труды на тренировках наконец принеесли плоды. Он постарался отбросить свое эго и отдавать все силы ради команды.

"Сегодня я забил гол, и это окупилось, я просто счастлив, что сделал это для команды. Это был великолепный гол и великолепная передача. Я думаю, что мы часто тренируемся в этом ключе, Букайо Сака и Мартин Эдегор любят разыгрывать такие мячи.

Это тяжелая работа, ничего не приходит само собой, нужно работать и верить. Я постарался отбросить свое эго, главное - это команда.

Я очень благодарен болельщикам. Тяжело, когда приходит новый игрок, за которого заплачены большие деньги.. Я просто благодарен им за то, что они продолжают поддерживать меня", - приводит слова Хавертца 90Min.

Ранее, напомним, Почеттино высказался об очередном поражении Челси.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кай Хавертц

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