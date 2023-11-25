Почеттино - о матче с Ньюкаслом: Худшая игра в сезоне

Маурисио Почеттино прокомментировал поражение от Ньюкасла.

Напомним, Челси был разгромлен "сороками" на Сент-Джеймс Парк 4:1, к тому же Рис Джеймс получил красную карточку.

Наставник "синих" заявил, что это была худшая игра его команды в текущм сезоне. Однако, Почеттино считает, что жаловаться им не на что, нужно работать дальше.

"Наша худшая игра в этом сезоне. На трибунах было тяжело находиться.

Мы не имеем права жаловаться на результат. Мы с самого начала были не в состоянии читать игру. Мы не играли так, как должны, действовали недостаточно интенсивно и энергично. При счете 1:1 у нас была возможность заставить соперника отходить глубоко назад, но для Ньюкасла все складывалось слишком легко. Вот почему я расстроен нашей игрой.

У нас молодая команда, которой нужны такие ситуации для развития. Мы отправимся в гостиницу и проведем тренировку с утра, выходного не будет. Нельзя винить отдельных футболистов, мы едины. Надо понять, на каком уровне мы должны играть, вынести урок", - цитирует аргентинца BBC.

Ранее, напомним, Гвардиола оценил поединок Ман Сити - Ливерпуль.

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