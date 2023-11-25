Ньюкасл - Челси 4:1 обзор матча и результат игры 25.11.2023

В субботу, 25 ноября, в рамках 13-го тура АПЛ Ньюкасл принимал Челси. Матч завершился победой хозяев со счетом 4:1.

В первом тайме команды обменялись забитыми мячами, однако на этом разная игра обоих клубов закончилась. "Сороки" принялись за избиение гостей.

Во второй половине игры гости помимо двух пропущенных голов также умудрились заработать удаление, тем самым поставив себя в крайне затруднительное положение.

Поставил точку в этой голевой вакханалии Энтони Гордон. Итог - разница в три мяча и очередная победа "сорок".

Статистика матча Ньюкасл - Челси 13-го тура чемпионата Англии

Ньюкасл - Челси 4:1

Голы: Исак, 13, Ласкелесс, 60, Жоэлинтон, 61, Гордон, 83 - Стерлинг, 23

Ожидаемые голы (xG): 2.58 - 0.66

Владение мячом: 54% - 46%

Удары: 14 - 7

Удары в створ: 5 - 4

Угловые: 4 - 2

Фолы: 13 - 18

Ньюкасл: Поуп, Триппьер, Шер, Ласселс (Дамметт, 86), Ливраменто, Бруно Гимараэс, Майли (Диалло, 90), Альмирон (Мерфи, 87), Жоэлинтон, Гордон (Ндивани, 90), Исак (Ритчи, 81).

Челси: Санчес, Джеймс, Тиаго Силва, Бадьяшиль, Кукурелья, Галлахер (Мудрик, 69), Фернандес, Палмер (Колуилл, 75), Угочукву (Кайседо, 69), Стерлинг (Мадуэке, 87), Джексон (Броя, 69).

Предупреждения: Триппьер (22), Угочукву (41), Жоэлинтон (45), Ласселс (46), Джеймс (55), Стерлинг (59), Кукурелья (77), Колуилл (81), Ритчи (90).

Удаление: Джеймс (73).

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