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Гвардиола оценил игру Манчестер Сити в матче против Ливерпуля

Испанец доволен своими игроками.
Сегодня, 18:21
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола оценил выступление своей команды в матче с Ливерпулем.

"Отличное выступление. Я действительно горжусь тем, что даже 8 лет спустя мы все еще играем таким образом. Мы были по-настоящему хороши в каждом аспекте – так и нужно играть с потрясающим соперником.

Может быть, немного не хватало последнего паса, но и соперник здорово оборонялся. Всего два удара в створ наших ворот в матче с Ливерпулем – это большой комплимент нашей работе".

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"Холанд забил действительно хороший гол, и Аке действовал идеально. Мастерство Эрлинга нам известно", – заявил испанец в интервью Sky Sports.

Напомним, Манчестер Сити сыграл с Ливерпулем вничью (1:1) в рамках 13-го тура АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Пеп Гвардиола

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