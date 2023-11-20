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Экс-игрок Манчестер Сити подал против клуба многомиллионный иск

Бенжамен Менди требует от "горожан" сумму, которую ему не выплатили в качестве зарплаты.
Сегодня, 21:08
Бенжамен Менди / Getty Images
Бенжамен Менди / Getty Images

Бенджамен Менди подал иск против Манчестер Сити на "многомиллионную сумму" из-за невыплаты зарплаты, сообщает Sky Sports.

Бывший фулбек "горожан" подал иск в Трибунал по трудовым спорам, заявив о "несанкционированных удержаниях из заработной платы" после того, как в 2021 году ему было предъявлено обвинение в изнасиловании и сексуальном насилии.

Ранее в этом году 29-летний француз был признан невиновным в сексуальных преступлениях против ряда женщин, но присяжные не смогли вынести вердикт по двум обвинениям.

Это привело к пересмотру дела, которое состоялось в июле. Тогда он также был признан невиновным. Теперь Менди добивается возврата зарплаты, которую ему не платили с 2021 года по окончание контракта минувшим летом.

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Напомним, что после оправдания Бенжамен Менди подписал двухлетний контракт с Лорьяном. В нынешнем сезоне защитник принял участие в трех матчах, в сумме отыграв всего 78 минут.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Бенжамен Менди

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