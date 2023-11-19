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Холанд будет готов к матчу против Ливерпуля, несмотря на полученное повреждение

Пеп Гвардиола и все фанаты Манчестер Сити могут выдохнуть с облегчением.
Сегодня, 15:07
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images

Форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд вышел в перерыве матча отбора на чемпионат Европы-2024 против Фарерских островов (2:0), но получил повреждение левого голеностопа.

Из-за этой же проблемы он был заменен в перерыве недавнего матча Манчестер Сити - Борнмут (6:1). В итоге стало известно, что он пропустит последнюю игру квалификации против Шотландии.

В субботу, 25 ноября, Манчестер Сити проведет важный матч АПЛ против Ливерпуля, а потому участие 23-летнего норвежца оказалась под вопросом. Но, судя по всему, все обошлось.

Как сообщает Фабрицио Романо, повреждение Холанда оказалось не слишком серьезным, а потому он успеет подготовиться к поединку с мерсисайдцами. 

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Напомним, что на данный момент Манчестер Сити возглавляет таблицу чемпионата Англии, имея в активе 28 очков. Ливерпуль идет следом, отставая от "горожан" всего на один балл.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Манчестер Сити АПЛ Эрлинг Холанд

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