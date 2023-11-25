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Брентфорд - Арсенал 0:1: обзор матча и результат игры 25.11.2023

Хавертц принес своей команде победу.
Сегодня, 21:26
Брентфорд - Арсенал / Getty Images
Брентфорд - Арсенал / Getty Images

В субботу, 25 ноября, в рамках 13-го тура АПЛ Брентфорд встречался с Арсеналом. Матч завершился победой гостей со счетом 1:0.

Единственный гол в данной игре забил хавбек Кай Хавертц. Немец отличился на 88-й минуте, выйдя чуть ранее на замену.

Отметим, за обе команды сегодня сыграли украинцы. За Брентфорд вышел на поле Егор Ярмолюк, а за Арсенал - Александр Зинченко.

К сожалению, оба футболиста не отличились результативными действиями, хотя вышли на поле в старте.

Статистика матча Брентфорд - Арсенал 13-го тура АПЛ

Брентфорд - Арсенал 0:1

Гол: Хавертц, 88

Ожидаемые голы (xG): 1.08 - 1.00
Владение мячом: 35% - 65%
Удары: 9 - 15
Удары в створ: 3 - 4
Угловые: 1 - 8
Фолы: 9 - 7

Брентфорд: Флеккен, Ми, Айер, Пиннок, Янельт, Нергор, Оньека (Льюис-Поттер, 90), Ярмолюк (Баптист, 72), Годдос (Йоргенсен, 90), Висса (Мопе, 72), Мбемо.

Арсенал: Рэмсдейл, Томиясу, Габриэл, Салиба, Зинченко, Уайт, Жоржиньо, Эдегор, Райс, Троссард, Мартинелли (Хавертц, 79), Сака, Габриэл Жезус (Нкетиа, 66).

Предупреждения: Айер (45), Мартинелли (56).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал брентфорд АПЛ

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