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"Поставила будильник на лето": супруга Судакова показала фото в одном купальнике

Елизавеста хочет уже тепло.
Сегодня, 20:15
Елизавета Судакова / Instagram
Елизавета Судакова / Instagram

Елизавета Судакова, жена хавбека Шахтера и сборной Украины Георгия Судакова, добавила новый пост в социальной сети.

Украинка привлекла внимание своих подписчиков эффектным фото в Instagram.

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Судакова поделилась фотографией в купальнике - она позирует, сидя на дереве на пляже в греческих Халкидиках. 

"Поставила будильник на лето. Пусть скорее звенит", – подписала она пост.

Напомним, жена лидера Шахтера поделилась горячими фото с отдыха.

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