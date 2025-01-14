"Поставила будильник на лето": супруга Судакова показала фото в одном купальнике
Елизавеста хочет уже тепло.
Елизавета Судакова, жена хавбека Шахтера и сборной Украины Георгия Судакова, добавила новый пост в социальной сети.
Украинка привлекла внимание своих подписчиков эффектным фото в Instagram.
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Судакова поделилась фотографией в купальнике - она позирует, сидя на дереве на пляже в греческих Халкидиках.
"Поставила будильник на лето. Пусть скорее звенит", – подписала она пост.
Напомним, жена лидера Шахтера поделилась горячими фото с отдыха.
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