Звезда Ньюкасла хочет, чтобы клуб подписал игрока сборной Франции

Вингер Ньюкасла Аллан Сен-Максимен изъявил желание, чтобы форвард менхенгладбахской Боруссии Маркус Тюрам стал его одноклубником.

Отвечая на вопросы о прошедшем чемпионате мира в Катаре, француз заявил, что уже поговорил со своим другом о возможном объединении в Англии.

"Если честно, да, я с ним уже говорил", - цитирует Сен-Максимена talkSPORT. "Он отличный игрок. Я знаю этого парня уже долгое время. Я играл с ним, когда я был еще очень молод. Я знаю всю его семью. У него замечательные родители. Он невероятный парень".

Уже в январе Тюрам сможет подписать с любой командой предварительный контракт, так как его соглашение с Боруссией истекает следующим летом.

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Сообщается, что "жеребята" будут готовы отпустить футболиста за 10 миллионов фунтов, чтобы не потерять его бесплатно. 25-летний форвард также считается потенциальной заменой Криштиану Роналду в Манчестер Юнайтед.