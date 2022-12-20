Два футболиста сборной Франции подверглись расизму после поражения в финале ЧМ-22
Кингсли Коман и Орельен Тчуамени стали главными "виновниками", не забив пенальти в послематчевой серии.
Кингсли Коман и Орельен Тчуамени стали жертвами расизма после проигранного финала Мундиаля в Катаре.
Футболистов с африканскими корнями оскорбляли на расовой почве после не забитых пенальти в игре с Аргентиной.
Хавбек Реала после этого закрыл возможность комментировать свои посты в Instagram.
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Также по информации Eurosport, подобным образом поступил форвард Рандал Коло Муани.
Напомним, по итогам 120 минут команды сыграли 3:3, а в серии пенальти выиграла Аргентина со счетом 4:2.