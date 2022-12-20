Игрок Баварии спорил с Дешамом и создал "токсичную атмосферу" в раздевалке сборной Франции

Раскрыты причины малого количества игрового времени на мундиале у Бенжамена Павара.

Правый защитник Баварии Бенжамен Павар начал чемпионат мира в Катаре в качестве основного игрока сборной Франции.

Он отыграл 88 минут в матче первого тура группового этапа против Австралии (4:1). Однако уже начиная со второго поединка он уселся на скамейку запасных, больше ни разу не появившись на футбольном поле - на его месте играл Жюль Кунде.

По информации журналиста Ромена Молины, на которого ссылается Bayern & Germany, так произошло не просто так.

Сообщается, что находясь на скамейке запасных, 26-летний игрок делал "неуместные" замечания в адрес своих товарищей по команде, особенно в финале, когда ситуация обострилась.

Во время решающей игры против Аргентины между ним и тренером "Les Bleus" Дидье Дешамом произошли споры на повышенных тонах и с использованием ненормативной лексики. В итоге поведение Павара создало токсичную атмосферу внутри коллектива.

Тренерский штаб раскритиковал Павара, что игрок не принял и начал отвечать словами. Это разозлило персонал, потому что они годами защищали его, несмотря на его средние по уровню выступления.

Некоторые игроки сборной Франции обвиняют Павара в том, что он сливал в прессу информацию из раздевалки команды, зная его отношения с некоторыми журналистами.

Стоит отметить, что Бенжамен Павар также недоволен своим положением в мюнхенской Баварии - француз не подписывает новый контракт, желая сменить клубную прописку.