"Я открыт для новых проектов": защитник Баварии не против сменить команду

Футболист хочет играть более важную роль, чем та, что у него есть на данный момент.

Защитник мюнхенской Баварии Бенжамен Павар раздумывает над тем, чтобы сменить клубную прописку.

При этом 25-летний француз также сообщил, что он пока не ведет с "ротен" переговоры о новом соглашении. Действующая сделка клуба с игроком завершится летом 2024 года.

"Конкретных переговоров о новом контракте не было. Я с огромным уважением отношусь к Баварии — но я и не против открыть для себя новый проект", - цитирует Павара Фабрицио Романо. "Возможно, сейчас самое время. Почему бы не открыть для себя новую страну? Спортивный проект должен быть интересным".

Напомним, что Бенжамен Павар присоединился к Баварии летом 2019 года, перейдя из Штутгарта за 35 миллионов евро. В нынешнем сезоне игрок вышел на поле 20 раз во всех турнирах, записав на свой счет четыре гола.

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Минувшим летом футболистом серьезно интересовался Челси, который видел в нем альтернативу Маттейсу Де Лигту, ушедшему как раз в Баварию. Но в итоге англичане приобрели у Наполи Калиду Кулибали.