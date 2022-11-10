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Игроки ПСЖ, Баварии и Челси попали в заявку Марокко на ЧМ-2022

Африканская команда имеет в своем составе достаточное количество именитых футболистов.
Сегодня, 18:27
Ашраф Хакими / Getty Images
Ашраф Хакими / Getty Images

С приближением чемпионата  мира 2022 года в Катаре все больше стран-участниц объявляют свои составы.

Пришел черед сборной Марокко объявить список тех футболистов, которые поучаствуют в мундиале. Среди известных представителей марокканцев можно выделить Яссина Буну, Ашрафа Хакими, Нуссаира Мазрауи, Хакима Зиеша и Юссефа Эн-Несири.

Заявка сборной Марокко на ЧМ-2022

Вратари: Яссин Буну (Севилья), Мунир Мохамеди (Аль-Вехда), Ахмед Реда Тагнаути (Видад).

Защитники: Ашраф Хакими (ПСЖ), Нуссаир Мазрауи (Бавария), Джавад Эль-Ямик (Вальядолид), Ромен Саисс (Бешикташ), Ашраф Дари (Брест), Яхия Аттият Аллаль (Видад), Бадр Бенун (Катар), Найеф Агерд (Вест Хэм).

Полузащитники: Софьян Амрабат (Фиорентина), Аззедин Унаи (Анже), Абдельхамид Сабири (Сампдория), Селим Амалла (Стандард), Яхья Джабран (Видад), Билал Эль-Ханнус (Генк).

Нападающие: Хаким Зиеш (Челси), Закария Абухлал (Тулуза), Софиан Буфаль (Анже), Юссеф Эн-Несири (Севилья), Эз Абде (Осасуна), Амин Харит (Марсель), Ильяс Чаир (КПР), Абдерразак Хамдалла (Аль-Иттихад), Валид Чеддира (Бари).

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со всеми уже оглашенными составами сборных на чемпионат мира.

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