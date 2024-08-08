Парвиз Насибов проиграл чемпиону Азии и заработал серебро Олимпийских игр

Украинец был очень близок к олимпийскому золоту.

В четверг, 8 авгста, состоялся финал по вольной борьбе (до 67 кг) между Парвизом Насибовым и Саидом Эсмаили.

Украинец довольно быстро заработал сразу три балла, а также имел шанс заработать еще в партере, но иранец успешно защитился. На том первый период и завершился.

Второй период начался с мгновенной атаки Эсмаили, заработав два балла за перевод. А Насибов получил предупреждение за пассивность, а иранец - технический балл и вышел вперед.

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Довольно быстро счет стал 5:5, но иранский борец все еще оставался впереди, но после видеоповтора рефери дали Эсмаили еще один балл. До конца боя украинец так и не успел додавить соперника - 6:5 и серебряная медаль.

Напомним, что ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами выступлений украинских борцов на Олимпиаде-2024.

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