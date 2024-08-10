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"Я еще вернусь": Насибов подвел итоги Олимпиады-2024

Парвиз, который второй раз подряд завоевал серебро, нацелен еще поехать на Игры.
Сегодня, 18:16
Парвиз Насибов / Getty Images
Парвиз Насибов / Getty Images

Украинский борец Парвиз Насибов поделился мыслями о собственных успехах на Олимпиаде-2024.

По словам Парвиза, поражение в финале сделало ему больно.

"Париж-2024, ты останешься в моем сердце.

Ты подарил мне много эмоций, но так же ты сделал мне очень больно. Понимаю людей, которые говорят, что это спорт, бывает всякое, но когда остаешься один на один с собой, этих слов понимать не хочется. Успокаиваю себя тем, что то, что Всевышним предопределено, не избежать".

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Также Насибов поблагодарил своих поклонников за слова поддержки.

"Друзья, всем спасибо за такую мощную поддержку, спасибо всем причастным к моей медали.

Моя семья, мои близкие, мои тренеры, тренеры сборной, весь персонал, который работает для достижения наших целей, низкий поклон вам всем. Ценю, люблю и уважаю. Украина, все для тебя.

До новых встреч, Олимпиада, я еще вернусь", - написал спортсмен.

Отметим, что и на прошлых играх Парвиз завоевал серебро, проиграв в финале Мохаммаду Реза Гераи из Ирана. На этой Олимпиаде он уступил Саиду Эсмаили Лайвеси тоже из Ирана.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: олимпиада Парвиз Насибов

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