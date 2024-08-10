"Я еще вернусь": Насибов подвел итоги Олимпиады-2024
Украинский борец Парвиз Насибов поделился мыслями о собственных успехах на Олимпиаде-2024.
По словам Парвиза, поражение в финале сделало ему больно.
"Париж-2024, ты останешься в моем сердце.
Ты подарил мне много эмоций, но так же ты сделал мне очень больно. Понимаю людей, которые говорят, что это спорт, бывает всякое, но когда остаешься один на один с собой, этих слов понимать не хочется. Успокаиваю себя тем, что то, что Всевышним предопределено, не избежать".
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Также Насибов поблагодарил своих поклонников за слова поддержки.
"Друзья, всем спасибо за такую мощную поддержку, спасибо всем причастным к моей медали.
Моя семья, мои близкие, мои тренеры, тренеры сборной, весь персонал, который работает для достижения наших целей, низкий поклон вам всем. Ценю, люблю и уважаю. Украина, все для тебя.
До новых встреч, Олимпиада, я еще вернусь", - написал спортсмен.
Отметим, что и на прошлых играх Парвиз завоевал серебро, проиграв в финале Мохаммаду Реза Гераи из Ирана. На этой Олимпиаде он уступил Саиду Эсмаили Лайвеси тоже из Ирана.
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