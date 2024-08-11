Украина определилась, кто понесет государственный флаг на закрытии Олимпиады-2024 в Париже

Олимпиада официально завершиться уже сегодня, 11 августа.

Уже сегодня, 11 августа, вечером состоится официальная церемония закрытия Олимпийских игр 2024 года в Париже.

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По информации журналиста Виталия Волочая, государственный флаг Украины на закрытии игр понесут Парвиз Насибов и Людмила Лузан.

Стоит отметить, что оба спортсмена на Олимпиаде в Париже завоевали серебряные медали: Насибов - в греко-римской борьбе, Лузан - в гребле на байдарках и каноэ.

Напомним, на Олимпиаде-2024 в Париже Украина завоевала 12 медалей. Среди которых три золотых награды, четыре серебряных и пять бронзовых.

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