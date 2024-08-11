Фонсека поздравил Украину с успехами на Олимпиаде
Португалец в очередной раз поддержал нашу страну.
Португальский специалист Паулу Фонсека, ныне возглавляющий Милан, поздравил Украину с успехами на Олимпиаде.
Фонсека принял участие в конференции Volia Space, где отметил, что каждая победа нашей страны является особенной.
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"Медали, завоеванные Украиной на Олимпийских играх в Париже, много говорят об украинском народе. О том, насколько он храбрый, насколько он конкурентоспособен, насколько он амбициозен.
Все победы Украины в этот момент являются особенными", - сказал специалист.
Отметим, что Украина завоевала 3 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых медалей.
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