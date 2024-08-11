iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Фонсека поздравил Украину с успехами на Олимпиаде

Португалец в очередной раз поддержал нашу страну.
Сегодня, 11:58
Пауло Фонсека / Getty Images
Пауло Фонсека / Getty Images

Португальский специалист Паулу Фонсека, ныне возглавляющий Милан, поздравил Украину с успехами на Олимпиаде.

Фонсека принял участие в конференции Volia Space, где отметил, что каждая победа нашей страны является особенной.

Читай также: Потенциальный конкурент Довбика хочет перейти в Милан

"Медали, завоеванные Украиной на Олимпийских играх в Париже, много говорят об украинском народе. О том, насколько он храбрый, насколько он конкурентоспособен, насколько он амбициозен.

Все победы Украины в этот момент являются особенными", - сказал специалист.

Отметим, что Украина завоевала 3 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых медалей.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Паулу Фонсека

Статьи по теме

Милан подпишет защитника топ-клуба АПЛ Милан подпишет защитника топ-клуба АПЛ
Болонья отказалась от Хуммельса, которым продолжают интересоваться Рома и Милан Болонья отказалась от Хуммельса, которым продолжают интересоваться Рома и Милан
Милан – первый клуб Европы, который ввел политику защиты футболисток на время беременности Милан – первый клуб Европы, который ввел политику защиты футболисток на время беременности
Лунин не уберег Реал от поражения в спарринге с Миланом Лунин не уберег Реал от поражения в спарринге с Миланом
Помочь журналистам

Видео

Двух нокдаунов не хватило: Богачук уступил Ортису - видео лучших моментов боя
Двух нокдаунов не хватило: Богачук уступил Ортису - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина продлжает терять позиции, Байндаль покинула ТОП-300, Костюк первая ракетка Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Марченко и Сачко продолжают терять позиции
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2024: Винисиус сохраняет лидерство, Родри и Беллингем преследуют
просмотров
Футбол сегодня: Шахтер - Полесье и другие матчи УПЛ, Кубок Украины
просмотров

Последние новости

Европа13:39
Фернандеш: Нет людей, которые хотят побеждать больше чем игроки МЮ
Европа13:35
Трабзонспор нашел альтернативу Шапаренко в Англии - турки нацелились на воспитанника МЮ
Бокс13:25
Промоутер Ортиса оценил вероятность реванша с Богачуком
Европа12:58
Саудовские клубы нацелились на одноклубника Ярмолюка
Бокс12:58
"Мы знаем, кто выиграл": Промоутер Богачука выразил несогласие с поражением от Ортиса
Украина12:55
Бывший легионер Шахтера завершил карьеру и начал работать агентом у Шаблия
Европа12:34
"Сильный конкурент": Абрахам высказался о борьбе за место в основе с Довбиком
Олимпийские игры12:25
Борьба на Олимпиаде-2024: Мчедлидзе пробился в бронзовый финал
Европа11:58
Фонсека поздравил Украину с успехами на Олимпиаде
Бокс11:56
"Не думаю, что это были нокдауны": Ортис оценил свою победу над Богачуком
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK