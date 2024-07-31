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Потенциальный конкурент Довбика хочет перейти в Милан

Тэмми Эбрахам может стать игроком "россонери".
Сегодня, 15:28
Тэмми Эбрахам / Getty Images
Тэмми Эбрахам / Getty Images

Итальянская Рома может лишиться лидера своей атаки.

Как сообщает Sky Sport Italia, форвард «волков» Тэмми Эбрахам выразил желание сменить клубную прописку. Англичанин хочет оказаться в Милане.

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Детали потенциального перехода неизвестны, но, «россонери» хотели бы оформить аренду нападающего с правом возможного выкупа.

Отметим, что Эбрахам выступает на позиции центрального нападающего, поэтому, при определенных обстоятельствах может быть конкурентом Артема Довбыка, если Роме удастся подписать украинца.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Милан

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