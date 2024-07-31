Потенциальный конкурент Довбика хочет перейти в Милан
Тэмми Эбрахам может стать игроком "россонери".
Итальянская Рома может лишиться лидера своей атаки.
Как сообщает Sky Sport Italia, форвард «волков» Тэмми Эбрахам выразил желание сменить клубную прописку. Англичанин хочет оказаться в Милане.
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Детали потенциального перехода неизвестны, но, «россонери» хотели бы оформить аренду нападающего с правом возможного выкупа.
Отметим, что Эбрахам выступает на позиции центрального нападающего, поэтому, при определенных обстоятельствах может быть конкурентом Артема Довбыка, если Роме удастся подписать украинца.
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