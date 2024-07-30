Довбик встретился со спортдиром Ромы на фоне слухов о переходе
Сделка продвигается к финальным стадиям.
Нападающий сборной Украины Артем Довбик стал еще ближе к переходу в Рому.
Как сообщает Ниль Сола, Довбик встретился с директором "волков" Флораном Гизольфи в одном из ресторанов Жироны.
Отмечается, что соглашение между клубами продвигается к финальным стадиям, а Довбик уже согласовал условия личного контракта, поэтому, ожидается, что Гизольфи вернется из своей испанской командировки уже вместе с Артемом.
Напомним, ранее сообщалось. что Рома уверена в подписании украинского форварда.
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