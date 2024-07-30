iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Довбик встретился со спортдиром Ромы на фоне слухов о переходе

Сделка продвигается к финальным стадиям.
Сегодня, 23:14
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Нападающий сборной Украины Артем Довбик стал еще ближе к переходу в Рому.

Как сообщает Ниль Сола, Довбик встретился с директором "волков" Флораном Гизольфи в одном из ресторанов Жироны.

Отмечается, что соглашение между клубами продвигается к финальным стадиям, а Довбик уже согласовал условия личного контракта, поэтому, ожидается, что Гизольфи вернется из своей испанской командировки уже вместе с Артемом.

Напомним, ранее сообщалось. что Рома уверена в подписании украинского форварда.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома артем довбик

Статьи по теме

Спортивный директор Ромы вылетел в Испанию после отказа Жироны продать Довбика Спортивный директор Ромы вылетел в Испанию после отказа Жироны продать Довбика
Защитник Жироны: Если бы я что-то решал, то посоветовал бы Довбику оставаться Защитник Жироны: Если бы я что-то решал, то посоветовал бы Довбику оставаться
Рома уверена в подписании Довбика в течение следующих нескольких дней Рома уверена в подписании Довбика в течение следующих нескольких дней
Костюк - о матче в почти 40-градусную жару: Посмотрим завтра, смогла ли я выдержать Костюк - о матче в почти 40-градусную жару: Посмотрим завтра, смогла ли я выдержать
Помочь журналистам

Видео

Невероятный камбэк Харлан в поединке за бронзовую медаль
Невероятный камбэк Харлан в поединке за бронзовую медаль

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина продлжает терять позиции, Байндаль упала на 101 позицию, Костюк первая ракетка Украины
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров
Футбол сегодня: финал за место в УПЛ, Украина - Аргентина и другие матчи на Олимпиаде-2024
просмотров

Последние новости

Олимпийские игры23:43
Костюк - о матче в почти 40-градусную жару: Посмотрим завтра, смогла ли я выдержать
Европа23:14
Довбик встретился со спортдиром Ромы на фоне слухов о переходе
Европа22:54
Барселона намерена тянуть время в сделке по Канселу
Олимпийские игры22:36
Сразу три спортсмена превзошли Олимпийский рекорд Романчука в заплыве на 800 метров
Формула 122:28
Марко - о составе пилотов: В 2025-м карты вновь перетасуются
Олимпийские игры22:11
Бокс на Олимпиаде-2024: Хижняк встретится с бразильцем в четвертьфинале
Европа21:57
Мареска - о Фернандесе: Он уже извинился 4 или 5 раз
Европа21:35
Боруссия Дортмунд договорилась о подписании защитника сборной Бразилии
Олимпийские игры21:17
Ротань: Мы играли лучше Аргентины, и не заслужили поражения
Теннис20:59
Теннис на Олимпиаде-2024: Костюк победила Саккари и вместе с Ястремской снялась с парного разряда, Свитолина проиграла Крейчиковой
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK