Зеленский отреагировал на медали Беленюка и Насибова на Олимпиаде-2024

Украинские борцы завоевали два комплекта наград на Олимпиаде-2024 в Париже. Парвиз Насибов везет в Украину "серебро", а Жан Беленюк завоевал бронзовую медаль ОИ-2024.

Читай также: Насибов - о серебре: Впереди есть еще четыре года

Президент Украины Владимир Зеленский не остался в стороне от этого события и поздравил наших спортсменов в своих социальных сетях:

Греко-римская борьба. Олимпийские игры в Париже. Украинцы добывают серебро и бронзу. Парвиз Насибов, Жан Беленюк, гордимся! Спасибо за ваш характер и силу! Такие результаты вдохновляют", – написал Зеленский.

Греко-римська боротьба. Олімпійські ігри в Парижі. Українці здобувають срібло та бронзу. Парвіз Насібов, Жан Беленюк, пишаємося!



Дякую за ваш характер і силу! Такі результати надихають.



🇺🇦🇺🇦🇺🇦 pic.twitter.com/saUkNHq9go — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 8, 2024

Напомним, Беленюк завершил профессиональную карьеру, но не исключает своего возвращения в спорт.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!