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Зеленский отреагировал на медали Беленюка и Насибова на Олимпиаде-2024

Президент Украины поздравил спортсменов.
Сегодня, 07:31
Парвиз Насибов / Getty Images
Парвиз Насибов / Getty Images

Украинские борцы завоевали два комплекта наград на Олимпиаде-2024 в Париже. Парвиз Насибов везет в Украину "серебро", а Жан Беленюк завоевал бронзовую медаль ОИ-2024.

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Президент Украины Владимир Зеленский не остался в стороне от этого события и поздравил наших спортсменов в своих социальных сетях:

Греко-римская борьба. Олимпийские игры в Париже. Украинцы добывают серебро и бронзу. Парвиз Насибов, Жан Беленюк, гордимся! Спасибо за ваш характер и силу! Такие результаты вдохновляют", – написал Зеленский.

Напомним, Беленюк завершил профессиональную карьеру, но не исключает своего возвращения в спорт.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Жан Беленюк Парвиз Насибов Олимпиада-2024 Владимир Зеленский

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