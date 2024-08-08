Насибов - о серебре: Впереди есть еще четыре года

Украинский борец Парвиз Насибов прокомментировал финал Олимпиады.

Напомним, украинец уступил представителю Ирана Саиду Эсмаили в битве за золото, удостоившись серебряной медали.

Однако борец хоть и разочарован результатом, с оптимизмом смотрит в будущее и надеется, что в своем третьем финале он добудет желанную награду.

"Конечно, есть разочарование, потому что я ехал сюда за золотой медалью. У меня была мечта - она и остается. Впереди четыре года, сделаю все возможное, чтобы приехать в Лос-Анджелес и обменять два "серебра" на одно "золото".

Стране большой привет. Делю медаль с моим сыном, с Украиной, всеми друзьями и братьями. А для меня сейчас каждый человек, каждый военный - это мои друг и брат. Делюсь с вами этой медалью. Слава Украине, Украина - вперед", - цитирует Насибова Суспильне.

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