Лидер сборной Украины пропустит Евро-2026
Украинский борец Парвиз Насибов не попал в заявку сборной Украины на Евро-2026 по греко-римской борьбе.
Напомним, что турнир пройдет в Албании 20-26 апреля.
Лидер сборной Насибов не попал в заявку, однако объяснил свое отсуствие в комментарии для Суспильного.
Насибов решил пропустить соревнование, чтобы лучше подготовиться к чемпионату мира, который запланирован на октябрь этого года.
Сделал шаг назад, чтобы потом сделать десять вперед. Хочу попасть на чемпионат мира — скорее всего, вы меня там увидите, и очень надеюсь, что на следующих Олимпийских играх 2028 года.
Очень хочу на ЧМ. У меня нет медали с чемпионата мира на взрослом уровне, поэтому очень верю и надеюсь, что смогу завоевать. Но у меня есть цель, которая еще больше, чем чемпионат мира. Я променял бы 10 чемпионатов мира на одно олимпийское золото
