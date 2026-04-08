Лидер сборной Украины пропустит Евро-2026

Парвиз Насибов предпочел готовится к ЧМ.
Сегодня, 21:20       Автор: Андрей Безуглый
Парвиз Насибов / Getty Images

Украинский борец Парвиз Насибов не попал в заявку сборной Украины на Евро-2026 по греко-римской борьбе.

Напомним, что турнир пройдет в Албании 20-26 апреля.

Лидер сборной Насибов не попал в заявку, однако объяснил свое отсуствие в комментарии для Суспильного.

Насибов решил пропустить соревнование, чтобы лучше подготовиться к чемпионату мира, который запланирован на октябрь этого года.

Сделал шаг назад, чтобы потом сделать десять вперед. Хочу попасть на чемпионат мира — скорее всего, вы меня там увидите, и очень надеюсь, что на следующих Олимпийских играх 2028 года.

Очень хочу на ЧМ. У меня нет медали с чемпионата мира на взрослом уровне, поэтому очень верю и надеюсь, что смогу завоевать. Но у меня есть цель, которая еще больше, чем чемпионат мира. Я променял бы 10 чемпионатов мира на одно олимпийское золото

Ранее также Таисия Онофрийчук взяла медали Кубка мира.

