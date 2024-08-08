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Помогло выйти в финал Олимпиады: зимой Насибов забивал голы в любительском турнире Киева

Борец греко-римского стиля Парвиз Насибов неплохо играет в футбол.
Сегодня, 14:08
Парвиз Насибов / Getty Images
Парвиз Насибов / Getty Images

Уже сегодня, 8 августа, украинский борец Парвиз Насибов проведет финальную схватку на Олимпийских играх 2024 года в Париже против иранского противника.

Но оказывается, что накануне Олимпиады Парвиз выбрал очень интересный вид подготовки.

Насибов принимал участие в любительском чемпионате по футболу Street Football Kyiv Challenge за команду Земан (Мелитополь).

В одном из поединков он даже отметился голом.

Напомним, что ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами выступлений украинских борцов на Олимпиаде-2024.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: олимпиада Парвиз Насибов

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