Помогло выйти в финал Олимпиады: зимой Насибов забивал голы в любительском турнире Киева

Уже сегодня, 8 августа, украинский борец Парвиз Насибов проведет финальную схватку на Олимпийских играх 2024 года в Париже против иранского противника.

Но оказывается, что накануне Олимпиады Парвиз выбрал очень интересный вид подготовки.

Насибов принимал участие в любительском чемпионате по футболу Street Football Kyiv Challenge за команду Земан (Мелитополь).

В одном из поединков он даже отметился голом.

Напомним, что ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами выступлений украинских борцов на Олимпиаде-2024.

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