Помогло выйти в финал Олимпиады: зимой Насибов забивал голы в любительском турнире Киева
Борец греко-римского стиля Парвиз Насибов неплохо играет в футбол.
Уже сегодня, 8 августа, украинский борец Парвиз Насибов проведет финальную схватку на Олимпийских играх 2024 года в Париже против иранского противника.
Но оказывается, что накануне Олимпиады Парвиз выбрал очень интересный вид подготовки.
Насибов принимал участие в любительском чемпионате по футболу Street Football Kyiv Challenge за команду Земан (Мелитополь).
В одном из поединков он даже отметился голом.
Напомним, что ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами выступлений украинских борцов на Олимпиаде-2024.
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