Ирина Коляденко завоевала серебряную медаль, проиграв в финале представительнице Японии

В субботу, 10 августа, состоялся финал по борьбе среди женщин (до 62 кг), где украинке Ирине Коляденко противостояла японка Сакура Мотоки.

Ирина начала очень агрессивно и быстро получила предепреждение от арбитра за захват, а затем предпреждение получила и ее соперница, но уже за пассивность, а затем и еще одно.

За минуту до конца периода украинка наконец заработала первое очко в этом противостоянии, однако японка наконец нашла момент для атаки и взяла два очка. До конца периода Мотоки сумела сделать перекат и уйти на перерыв при счете 1:4.

Из-за проблем с табло обе спортсменки получили несколько минут отдыха. После возобновления поединка Ирина снова пропустила атаку японки, и счет стал уже 1:8. А в следующей атаке Мотоки уже довела поединок до победы, оставив Коляденко с серебряной медалью.

Напомним, что ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами выступлений украинских борцов на Олимпиаде-2024.

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