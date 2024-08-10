iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Ирина Коляденко завоевала серебряную медаль, проиграв в финале представительнице Японии

Украинка приносит нашей сборной очередное "серебро".
Вчера, 22:42
Сакура Мотоки - Ирина Коляденко / Getty Images
Сакура Мотоки - Ирина Коляденко / Getty Images

В субботу, 10 августа, состоялся финал по борьбе среди женщин (до 62 кг), где украинке Ирине Коляденко противостояла японка Сакура Мотоки.

Ирина начала очень агрессивно и быстро получила предепреждение от арбитра за захват, а затем предпреждение получила и ее соперница, но уже за пассивность, а затем и еще одно.

За минуту до конца периода украинка наконец заработала первое очко в этом противостоянии, однако японка наконец нашла момент для атаки и взяла два очка. До конца периода Мотоки сумела сделать перекат и уйти на перерыв при счете 1:4.

Из-за проблем с табло обе спортсменки получили несколько минут отдыха. После возобновления поединка Ирина снова пропустила атаку японки, и счет стал уже 1:8. А в следующей атаке Мотоки уже довела поединок до победы, оставив Коляденко с серебряной медалью.

Напомним, что ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами выступлений украинских борцов на Олимпиаде-2024.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ирина Коляденко

Статьи по теме

Украинка Коляденко из-за войны покинула свою квартиру в Ирпене, которую получила за бронзу на Олимпиаде-2020 Украинка Коляденко из-за войны покинула свою квартиру в Ирпене, которую получила за бронзу на Олимпиаде-2020
Коляденко подарили вторую квартиру за медаль Олимпиады - первую она отдала тренеру Коляденко подарили вторую квартиру за медаль Олимпиады - первую она отдала тренеру
Коляденко: Было нелегко после проигрыша в полуфинале Коляденко: Было нелегко после проигрыша в полуфинале
Коляденко: Моя молодость дала бой опыту Коляденко: Моя молодость дала бой опыту
Помочь журналистам

Видео

Как Хижняк стал триумфатором Олимпиады-2024: полное видео "золотого" боя украинского боксера
Как Хижняк стал триумфатором Олимпиады-2024: полное видео "золотого" боя украинского боксера

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина продлжает терять позиции, Байндаль покинула ТОП-300, Костюк первая ракетка Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Марченко и Сачко продолжают терять позиции
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2024: Винисиус сохраняет лидерство, Родри и Беллингем преследуют
просмотров
Футбол сегодня: Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед, матчи УПЛ, Кубок Италии
просмотров

Последние новости

Европа00:46
Ювентус интересуется защитниками Барселоны и Арсенала
Олимпийские игры00:30
Медали на Олимпиаде-2024 в Париже: Китай обошел США, Франция ворвалась в топ-5, а Украина выпала из двадцатки
Олимпийские игры00:25
Баскетбол на Олимпиаде-2024: США выиграли золото, Франция осталась с серебром, а Сербия добыла бронзу
Европа00:05
Моуринью получил желтую в своем первом матче турецкой Суперлиги
Вчера, 23:43
Европа23:43
Агуэро: Альварес - идеальный игрок для Симеоне
Украина23:09
Воспитанник Динамо переберется в польский клуб
Европа23:03
Динамо - второе в необычном рейтинге Лиги чемпионов за всю историю
Олимпийские игры22:42
Ирина Коляденко завоевала серебряную медаль, проиграв в финале представительнице Японии
Европа22:34
Борнмут Забарного в "голевой перестрелке" победил Жирону Цыганкова
Олимпийские игры22:15
Артистическое плавание на Олимпиаде-2024: сестры Алексиевы стали пятыми в финале произвольной программы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK