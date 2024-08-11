Коляденко - о своем выступлении на Олимпиаде-2024: Я разочарована, что взяла только серебро

Украинская борчиха Ирина Коляденко завоевала "серебро" Олимпиады-2024, проиграв финальную схватку представительнице Японии Сакури Мотоки.

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Украинка поделилась своими впечатлениями от олимпийских игр в Париже, рассказав о своей награде:

"Начало поединка немного затянулось, мы очень долго его ждали. К тому же, во время схватки был очень большой перерыв и это сбило меня с режима. Как бы я ни хотела, не смогла содержать терпение. К сожалению, моих сил хватило на один день – накануне я выложилась полностью как эмоционально, так и физически.

Я знала, что она будет делать, но я не видела ее проходов и не успевала за ней. В ходе стычки тренер советовал мне брать соперницу за голову, ведь она очень низко стоит на ногах. Я пробовала это сделать. Также мне нужно было набирать баллы в партере.

Сейчас я расстроена из-за серебра. Если бы мне к Играм сказали, что буду иметь медаль, конечно, я бы реагировала по-другому. Я чувствовала, что с моим потенциалом, тренером, моей командой мы можем выиграть золото, потому я расстроилась.

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Почему произошла пауза в начале второго раунда? Не знаю, что произошло. По всей вероятности, что-то произошло с информационным табло, ведь не могли выставить время.

Во-первых, теперь взвешивание у нас происходит в два дня, так что я должен держать вес эти два соревновательных дня. Во-вторых, это влияет на настройки. Изменяя правила, все думали, что это облегчит нагрузку. Но непросто держать себя сфокусированным на борьбе в течение столь длительного периода. Необходимо побороть усталость и на следующий день все начинать сначала, снова заряжая себя.

Жители моего города Ирпень поддерживают меня и болеют. Знаю, что в течение двух дней во всех парках люди устраивали фан-зоны и наблюдали мои выступления. Считаю, что это мои лучшие болельщики еще с прошлой Олимпиады", - цитирует Коляденко НОК.

Напомним, украинские борцы Беленюк и Насиров тоже завоевали медали для Украины на Олимпиаде-2024. У Жана "бронза", а Парвиз завоевал "серебро".

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