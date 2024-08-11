iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Коляденко - о своем выступлении на Олимпиаде-2024: Я разочарована, что взяла только серебро

Ирина Коляденко разочарована своим выступлением.
Сегодня, 14:11
Ирина Коляденко / Getty Images
Ирина Коляденко / Getty Images

Украинская борчиха Ирина Коляденко завоевала "серебро" Олимпиады-2024, проиграв финальную схватку представительнице Японии Сакури Мотоки.

Читай также: Ирина Коляденко завоевала серебряную медаль, проиграв в финале представительнице Японии

Украинка поделилась своими впечатлениями от олимпийских игр в Париже, рассказав о своей награде:

"Начало поединка немного затянулось, мы очень долго его ждали. К тому же, во время схватки был очень большой перерыв и это сбило меня с режима. Как бы я ни хотела, не смогла содержать терпение. К сожалению, моих сил хватило на один день – накануне я выложилась полностью как эмоционально, так и физически.

Я знала, что она будет делать, но я не видела ее проходов и не успевала за ней. В ходе стычки тренер советовал мне брать соперницу за голову, ведь она очень низко стоит на ногах. Я пробовала это сделать. Также мне нужно было набирать баллы в партере.

Сейчас я расстроена из-за серебра. Если бы мне к Играм сказали, что буду иметь медаль, конечно, я бы реагировала по-другому. Я чувствовала, что с моим потенциалом, тренером, моей командой мы можем выиграть золото, потому я расстроилась.

Читай также: Беленюк - о завершении карьеры: У меня есть еще запасные борцовки

Почему произошла пауза в начале второго раунда? Не знаю, что произошло. По всей вероятности, что-то произошло с информационным табло, ведь не могли выставить время.

Во-первых, теперь взвешивание у нас происходит в два дня, так что я должен держать вес эти два соревновательных дня. Во-вторых, это влияет на настройки. Изменяя правила, все думали, что это облегчит нагрузку. Но непросто держать себя сфокусированным на борьбе в течение столь длительного периода. Необходимо побороть усталость и на следующий день все начинать сначала, снова заряжая себя.

Жители моего города Ирпень поддерживают меня и болеют. Знаю, что в течение двух дней во всех парках люди устраивали фан-зоны и наблюдали мои выступления. Считаю, что это мои лучшие болельщики еще с прошлой Олимпиады", - цитирует Коляденко НОК.

Напомним, украинские борцы Беленюк и Насиров тоже завоевали медали для Украины на Олимпиаде-2024. У Жана "бронза", а Парвиз завоевал "серебро".

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Олимпиада-2024 Ирина Коляденко

Статьи по теме

Украина определилась, кто понесет государственный флаг на закрытии Олимпиады-2024 в Париже Украина определилась, кто понесет государственный флаг на закрытии Олимпиады-2024 в Париже
Дорощук - о своем выступлении на Олимпиаде-2024: Пожалуй, немного расслабился Дорощук - о своем выступлении на Олимпиаде-2024: Пожалуй, немного расслабился
Мчедлидзе остался без медали, потерпев поражение в бронзовом финале Мчедлидзе остался без медали, потерпев поражение в бронзовом финале
Медали на Олимпиаде-2024 в Париже: Китай обошел США, Франция ворвалась в топ-5, а Украина выпала из двадцатки Медали на Олимпиаде-2024 в Париже: Китай обошел США, Франция ворвалась в топ-5, а Украина выпала из двадцатки
Помочь журналистам

Видео

Двух нокдаунов не хватило: Богачук уступил Ортису - видео лучших моментов боя
Двух нокдаунов не хватило: Богачук уступил Ортису - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина продлжает терять позиции, Байндаль покинула ТОП-300, Костюк первая ракетка Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Марченко и Сачко продолжают терять позиции
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2024: Винисиус сохраняет лидерство, Родри и Беллингем преследуют
просмотров
Футбол сегодня: Шахтер - Полесье и другие матчи УПЛ, Кубок Украины
просмотров

Последние новости

Европа16:05
С Эвертона снова могут снять очки
Олимпийские игры16:02
Украина определилась, кто понесет государственный флаг на закрытии Олимпиады-2024 в Париже
Европа15:55
Реал может попытаться переманить игрока Манчестер Юнайтед следующим летом
Европа15:36
Борнмут нацелился на еще одного игрока Барселоны
Олимпийские игры15:31
Дорощук - о своем выступлении на Олимпиаде-2024: Пожалуй, немного расслабился
Европа15:30
Известный рэпер спас итальянский клуб от банкротства
Бокс14:58
"Я устал от этого д*рьма": Тренер Богачука гневно отреагировал на поражение от Ортиса
Украина14:57
Рух разгромил Оболонь с помощью Краснопира
Европа14:49
Тен Хаг поддержал Санчо после поражения в матче за Суперкубок Англии
Бокс14:35
"Легче не будет": Усик рассказал, чего ждет от реванша с Фьюри
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK