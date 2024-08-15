Лузан - о своем выступлении на Олимпиаде-2024: Не смогла показать свой максимум

Украинская спортсменка Людмила Лузан подвела итоги своего выступления на Олимпийских играх 2024 года в Париже, обратившись к болельщикам.

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"Очень много вопросов по отношению к одиночке 200м. На этих Олимпийских играх, я не смогла в личном виде показать свой максимум. Прошу прощения, перед всеми болельщиками и поклонниками нашего вида спорта и не только.

Не хочу искать оправдание, но, к сожалению, в профессиональном спорте не без травм… Я держалась до последнего, чтобы никому не показать свою слабость. Благодарю тех, кто меня ценит просто как человека, несмотря ни на что, переживают и поддерживают.

Согревает душу то, что на дистанции 500 м в двойке с Анастасией Рыбачок я смогла отдать всю себя. Все, что у меня было, до последнего миллиметра гонки. Этот безумный финиш и невероятные эмоции после! Я благодарю напарницу. Мы сделали все возможное!

Очень ценная и особая медаль. И я счастлива, что нам удалось ее завоевать. Те, кто обрадовался, что у меня на этот раз в одиночке не получилось, не забывайте, что в моей карьере уже 3 олимпийские награды. И я всегда добьюсь своего. Попытайтесь, повторите, или превзойдите!

Принимаю этот опыт и иду дальше. Чувствую, что это сделает меня еще сильнее и несокрушимой. Уверена, что в будущем меня ждет еще много побед, как в спорте, так и в обычной жизни", - написала Лузан в своем Instagram.

Напомним, на Олимпиаде-2024 Людмила Лузан в паре с Анастасией Рыбачок завоевала серебро в гребле на байдарке-двойке на дистанции 500 м.

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