Звездный легкоатлет с возлюбленной примерили на Хэллоуин костюмы мемов Олимпиады-2024

Арман Дюплантис и его девушка перевоплотились в примечательных личностей Игр в Париже.

Прославленный шведский легкоатлет, специализирующийся на прыжках с шестом, Арман Дюплантис с возлюбленной сумели впечатлить своими оригинальными образами на Хэллоуин.

Олимпийский чемпион и его девушка Дезире Инглендер примерили на себя костюмы мемов минувших Игр-2024 в Париже.

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Мондо показал себя в роли невозмутимого турецкого стрелка Юсуфа Дикеча, а его возлюбленная перевоплотилась в австралийскую би-герл Raygun, движения которой были настолько странными и неуклюжими, что она стала мемом.

Ранее сообщалось, что Динамо представило игроков в невероятных образах на Хэллоуин.

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