Джокер, Дракула и малыш: Динамо представило игроков в невероятных образах на Хэллоуин
Футболисты "примеряли" различные костюмы.
Киевское Динамо поздравило фанатов с Хэллоуином, который отмечают в ночь на 1 ноября.
Пресс-служба команды на своей страницы в Instagram опубликовала подборку костюмов футболистов клуба на Хелловин.
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Фото игроков были сгенерированны искусственным интеллектом.
"Динамовцы желают вам веселого Хэллоуина".
Напомним, итальянский клуб снял забавное видео к Хэллоуину.
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