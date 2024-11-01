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Джокер, Дракула и малыш: Динамо представило игроков в невероятных образах на Хэллоуин

Футболисты "примеряли" различные костюмы.
Сегодня, 08:58
Андрей Ярмоленко / Instagram
Андрей Ярмоленко / Instagram

Киевское Динамо поздравило фанатов с Хэллоуином, который отмечают в ночь на 1 ноября.

Пресс-служба команды на своей страницы в Instagram опубликовала подборку костюмов футболистов клуба на Хелловин.

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Фото игроков были сгенерированны искусственным интеллектом.

"Динамовцы желают вам веселого Хэллоуина".

Напомним, итальянский клуб снял забавное видео к Хэллоуину.

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