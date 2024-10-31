Итальянский клуб снял забавное видео к Хэллоуину

Итальянский Лацио креативно отпраздновал Хэллоуин.

Пресс-служба "орлов", заручившись поддержкой футболистов молодежной команды «поиздевались» над игроками основы.

В социальных сетях столичного клуба появилось видео, где молодые исполнители переоделись в культовых персонажей из фильмов Пила, Крик и Хэллоуин, пранкуя своих старших коллег.

Также SMM-отдел сделал тематическую афишу под матч против Комо, который состоится сегодня вечером, 31 октября

Напомним, ранее сообщалось, что Комо опроверг слухи о подписании легенды итальянского футбола.

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