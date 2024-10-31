Итальянский клуб снял забавное видео к Хэллоуину
К съемкам привлекли игроков молодежной команды.
Итальянский Лацио креативно отпраздновал Хэллоуин.
Пресс-служба "орлов", заручившись поддержкой футболистов молодежной команды «поиздевались» над игроками основы.
В социальных сетях столичного клуба появилось видео, где молодые исполнители переоделись в культовых персонажей из фильмов Пила, Крик и Хэллоуин, пранкуя своих старших коллег.
Также SMM-отдел сделал тематическую афишу под матч против Комо, который состоится сегодня вечером, 31 октября
Напомним, ранее сообщалось, что Комо опроверг слухи о подписании легенды итальянского футбола.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!