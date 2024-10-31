iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Итальянский клуб снял забавное видео к Хэллоуину

К съемкам привлекли игроков молодежной команды.
Сегодня, 10:41
Лацио / Getty Images
Лацио / Getty Images

Итальянский Лацио креативно отпраздновал Хэллоуин.

Пресс-служба "орлов", заручившись поддержкой футболистов молодежной команды «поиздевались» над игроками основы.

В социальных сетях столичного клуба появилось видео, где молодые исполнители переоделись в культовых персонажей из фильмов Пила, Крик и Хэллоуин, пранкуя своих старших коллег.

Также SMM-отдел сделал тематическую афишу под матч против Комо, который состоится сегодня вечером, 31 октября

Напомним, ранее сообщалось, что Комо опроверг слухи о подписании легенды итальянского футбола.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лацио

Статьи по теме

Автогол на последних минутах принес Ювентусу победу над Лацио Автогол на последних минутах принес Ювентусу победу над Лацио
Динамо - Лацио: Видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы Динамо - Лацио: Видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы
Шапаренко: Игроки Лацио показали нам, как нужно завершать атаки Шапаренко: Игроки Лацио показали нам, как нужно завершать атаки
Провал Динамо в первом тайме привел к разгромному поражению от Лацио Провал Динамо в первом тайме привел к разгромному поражению от Лацио
Помочь журналистам

Видео

Барселона унизила Реал на Сантьяго Бернабеу: видео лучших моментов матча
Барселона унизила Реал на Сантьяго Бернабеу: видео лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: падения Цуренко, Стародубцевой, Калининой, прогресс Олейниковой и Ястремской
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, украинцы вне топ-300, провал Усру
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа13:35
Мбаппе хотел приобрести клуб Лиги 1 летом
НБА13:33
ЛеБрон: Первые очки Бронни в НБА - невероятный момент
Европа13:01
Довбик рискует пропустить матч против Торино
Европа12:57
Гвардиола - о Золотом мяче: Роналду был монстром, но Месси - отец монстра
Европа12:36
Одноклубник Мудрика разошелся с любимой по необычной причине
Формула 112:33
Стюард ФИА: Штраф не остановит агрессию Ферстаппена по отношению к Норрису
Европа11:57
Лунин заинтересовал португальский гранд - источник
НБА11:51
Instagram удалил комментарий игрока НБА на необычное предложение тренера Бостона
Европа11:25
Возвращение де Росси и другие: Рома составила список кандидатов на замену Юричу
Европа11:20
Гвардиола: Манчестер Сити готов принять тен Хага, если он захочет нас навестить
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK