"Мы можем быть радикальными, но не настолько": Комо отказался от идеи подписания ветерана

Итальянский Комо все е отказался от идеи подписания Франческо Тотти.

Напомним, ранее легенда Ромы признавался, что получил предложения от ряда клубов Серии А. Наиболее вероятным вариантом для возвращения считался Комо.

Новичок Серии А всерьез раздумывал подписать Тотти до конца сезона, но все же передумал.

"Мы может быть радикальными, но не настолько", - приводит слова президента клуба tuttomercatoweb.

Ранее также сообщалось, что легенда Баварии может завершить карьеру в МЛС.

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