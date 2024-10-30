"Мы можем быть радикальными, но не настолько": Комо отказался от идеи подписания ветерана
Минус вариант для Франческо Тотти.
Итальянский Комо все е отказался от идеи подписания Франческо Тотти.
Напомним, ранее легенда Ромы признавался, что получил предложения от ряда клубов Серии А. Наиболее вероятным вариантом для возвращения считался Комо.
Новичок Серии А всерьез раздумывал подписать Тотти до конца сезона, но все же передумал.
"Мы может быть радикальными, но не настолько", - приводит слова президента клуба tuttomercatoweb.
Ранее также сообщалось, что легенда Баварии может завершить карьеру в МЛС.
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