"Хочет пожить один": звезда Челси развелся со своей женой

Полузащитник Челси Энцо Фернандес расстался с женой, сообщает Daily Mail.

Аргентинец был знаком с Валентиной Сервантес с самого детства, пара рано сыграло свадьбу и уже имеет двоих детей.

Супруга последовала за Энцо в Португалию, а оттуда вместе с ним переехала в Лондон. Однако неожиданно пара решила расстаться.

Об этом сама Сервантес написала в социальных сетях, отметив, что они все равно остаются семьей.

"Мы решили дать друг другу пространство. Но мы всегда будем семьей и будем поддерживать друг друга во всем. Потому что у нас есть двое детей, которым нужно много нашей любви. Я знаю, каким человеком и отличным отцом является Энцо, и это достаточно для меня", - написала женщина.

Как сообщают источники, близкие к семье Фернандеса, Энцо решил пожить один, чтобы пройти через тот этап жизни, который он пропустил из-за раннего брака.

Ранее также Мусиала подтвердил, что счастлив в Мюнхене.

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