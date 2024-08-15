Супер мульти-чемпионы, безумная 100-метровка и уникальная церемония на грязной реке: чем запомнилась Олимпиада в Париже

Улеглась пыль после церемонии закрытия Олимпийских игр 2024 года.

Париж принимал Олимпиаду, которая получилась по-своему увлекательной, скандальной и яркой. Но самое главное - она подарила фанатам спорта полно моментов, которые они будут вспоминать.

Поэтому ISPORT предлагает подбить своего рода итоги Олимпиады-2024, выделив самые яркие ее моменты.

США продолжают доминировать в баскетболе

Когда год назад ЛеБрон Джеймс начал звонить звездам НБА и звать их на Олимпиаду, всем все стало понятно - это будет одна из сильнейших команд в истории сборной США.

Пока американцы собирали своих "Мстителей", все задавались одним вопросом - кто сможет их остановить? Претендентами на эту роль были Канада, Франция и Германия. Но ближе всех к тому, чтобы обыграть США, подобралась Сербия. Но даже имея 17-очковое преимущество, она не справилась с задачей.

В мире нет ни одной сборной, которая может сравниться с американцами по силе ростера. У них была возможность выпускать со скамейки Энтони Дэвиса, Джейсона Тейтума и Энтони Эдвардса. Никто не может похвастаться подобным.

Сборная США / Источник: Getty Images

В нужные моменты включался Стеф Карри, завоевавший свое первое "золото", Дюрант стал рекордсменом, став четырехкратным чемпионом, а ЛеБрон выиграл звание MVP турнира.

То же самое касается и женской сборной США. Причем американки в баскетболе выступают еще большим гегемоном, чем мужчины.

Представляя США на Олимпиаде, из двенадцати возможных случаев американские баскетболистки завоевали "золото" десять раз!!! Причем, начиная с 1996 года, никто не может обыграть их на Олимпийских играх.

Но интересно, что в обоих финалах американцам противостояла Франция. И именно в женском финале могла состояться сенсация - американки победили со счетом 67:66. Кто знает, может через четыре года кто-то сможет сбросить их с первого места.

Леон Маршан - лучший спортсмен Олимпиады

Главную сенсацию Олимпиады в плавании организовал Леон Маршан.

Пока американские пловцы разочаровывали легенду спорта Майкла Фелпса, 22-летний пловец стал тем, кем многократный олимпийский чемпион мог бы гордиться.

Майкл Фелпс и Леон Маршан / Источник: Getty Images

За всю Олимпиаду Маршан завоевал пять медалей, что стало вторым результатом среди всех спортсменов.

Но при этом он стал единственным, кто записал на свой счет сразу четыре золотые медали. Поэтому его справедливо считать самым успешным спортсменом Олимпийских игр 2024 года.

К тому же, не стоит забывать, что он стал обладателем уникального достижения, завоевав два "золота" в один день, вместе с тем установив два олимпийских рекорда, что, несомненно, достойно уважения и признания.

Для Леона домашняя Олимпиада стала дебютной, а потому у него еще есть время, чтобы стать наследником Фелпса.

Проблемы с почками помешали Тамбери защитить статус олимпийского чемпиона

Итальянский легкоатлет Джанмарко Тамбери готовился к Олимпийским играм в отличном настроении.

За полтора месяца до главного события года 32-спортсмен установил новый европейский рекорд, прыгнув на 2,37 метра.

Все ожидали на великолепное выступление в исполнении итальянца: фанаты, соперники и сам Джанмарко. Но было кое-что, что никто не мог предсказать.

В день финала Тамбери увезли в больницу - у него возникли проблемы с почками, были подозрения на камни. Казалось, что он пропустит финал, за которым он будет следить с больничной койки.

Но нет! Наверное, многие удивились, когда увидели Джанмарко на стадионе в своей экипировке. Но на этом положительный момент завершился. Тамбери не смог с трех попыток взять 2,27 метра, завершив финал на 11-м месте.

Джанмарко Тамбери / Источник: Getty Images

Украинский прыгун Олег Дорощук недавно заявил, что не особо верит в то, насколько плохо было Тамбери: "Он пришел в колрум перемотанный, пластыри, бинты – я не знаю. Его шоу, он в нем актер, ему классно".

Но факт остается фактом: итальянец не смог защитить статус олимпийского чемпиона, который он приобрел на Играх в Токио. Вряд ли он хотел создать шоу и провалить свое выступление.

"Золотые" 0,005 секунды Ноа Лайлса и его "война" с НБА

Один из самых "тесных" финишей состоялся в забеге на 100 метров, в котором на золотую медаль претендовали Ноа Лайлс и Кишейн Томпсон.

Атлеты пересекли финишную черту буквально одновременно - для определения победителя понадобился фотофиниш.

В итоге "золото" отдали американцу, а представителю Ямайки пришлось довольствоваться "серебром". Томпсону должно быть очень обидно, ведь он уступил американцу всего 0,005 секунды, что оказалось невероятным результатом.

Зато Лайлс смог ответить игрокам НБА и их фанатам за свои слова годичной давности, когда он возмутился тем, что чемпионы НБА называют себя чемпионами мира.

Один болельщик написал: "Ноа Лайлс, ты пережил наш просмотр ненависти на 100 метров. Мы снова соберемся, когда ты побежишь 200 метров".

Самый забавный ответ получился у Джоша Харта из Никс, ставший на защиту Ноа: "Лол, не, он олимпийский чемпион. Он может болтать всю жизнь".

Lol na he an Olympic gold medalist. He can talk for life 😂 https://t.co/f18joDmXRj — Josh Hart (@joshhart) August 4, 2024

Спустя считанные дни сборная США стала чемпионом баскетбольного турнира, поэтому "война" продолжилась.

Но уже не с атлетом, а с обычными подписчиками, которые уточнили, что действующим чемпионом мира является Германия, а США стали олимпийскими чемпионами. До встречи на ЧМ-2027 в Катаре?

"Обновленная" и контраверсионная церемония открытия

Нынешняя церемония открытия Олимпийских Игр точно будет самой памятной и самой обсуждаемой, по крайней мере, за последнее время. Основой этому есть две причины.

Во-первых, организаторы Игр придумали, на первый взгляд, интересную новинку. Вместо того, чтобы проводить стандартный "парад стран", где каждая страна проходит по стадиону, на церемонии открытия Игр в Париже страны проходили со своими флагами на лодках по реке Сена. При этом лишь несколько стран, в частности, хозяйка Франция и основательница Олимпиады Греция, проплывали отдельными лодками, а другими приходилось делиться с другими.

Во-вторых, внимание общества привлек один из интервал-актов, а именно драг-квин шоу, которое было похоже на отсылку на Тайную вечерю. Это возмутило многих пользователей соцсетей. Использовали это в своих целях и россияне или пророссийские аккаунты в западных соцсетях, например, проводя сравнение церемоний в Сочи и в Париже.

Организаторы и сами не спешили вмешиваться в ситуацию, только через несколько дней объяснив свой истинный замысел. Художественный руководитель заявил, что на самом деле дрэг-квин пародировали языческий праздник богов Олимпа, и это достаточно похоже на правду, поскольку, в конце этого эпизода церемонии один из артистов появляется в образе греческого Бога виноделия Диониса, а в самой сцене принимало участие более 12 человек.

Неудача с триатлонными соревнованиями

Французские власти имели амбициозные планы на триатлон. Этап с плаванием организаторы намеревались провести в уже упомянутой выше Сене, была только одна проблема, в Сене нельзя было купаться с 1900 года, поскольку река была загрязненной. Примечательно, что в 1900 году Олимпиада также проходила в Париже, и заплыв по триатлону также проводили в Сене.

Чиновники намеревались решить эту проблему потратить, потратив большое количество денег на очистку реки, однако, общество было против такой траты своих налогов, считая что это не поможет. В знак протеста они даже собирались помочиться в реку в тот день, когда по ней согласно своему обещанию должны были проплыть президент Франции Эмманюэль Макрон и мэр Парижа Анн Идальго.

На это активисты все же не пошли, но, соревнованиям по триатлону это все же не слишком помогло. Река оказалась достаточно загрязненной, из-за чего тренировочные заплывы и сами соревнования пришлось переносить и ждать сигнала от соответствующих служб, которые бы заверили, что вода пригодна для плавания.

В итоге, по меньшей мере, бельгийка Клер Мишель почувствовала боль в желудке после заплыва индивидуальных соревнований у женщин, а у серебряного призера среди мужчин Гейдена Уайльда проявились симптомы кишечной инфекции после заплыва в Сене, правда, упомянутая выше госпожа Идальго не связывает это событие с участием в триатлонных соревнованиях.

"Нет ни одного спортсмена, который бы заболел из-за того, что купался в Сене, или кто снялся с соревнований, после того, как купался в Сене. Это фейковые новости, это доказано. К тому же сами олимпийские комитеты установили правду. Поэтому давайте остановимся и не будем тиражировать эти фейковые новости, которые разрушают все доверие между людьми и связь между всеми. Сена - обеззаражена, мы очень гордимся и рады этому", - заявила Анн уже после проведения соревнований.

Борьба Дюплантиса с самим собой

Доминирующие спортсмены есть в разных видах спорта, но шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис – это просто что-то с чем-то. Три десятка спортсменов в этом секторе приехали на Олимпиаду бороться за серебро, ведь за высшую награду в этой дисциплине борьба отсутствует.

24-летний швед всего несколько месяцев назад обновил свой мировой рекорд и было понятно, что в Париж он едет не за золотой медалью, а за новым мировым рекордом.

Арман легонько взял все высоты до шести метров, именно на этой отметке он и заработал себе золото Парижа (хотя ему даже и 5,95 хватило бы). Ну а дальше началось шоу одного актера.

Для начала Дюплантис поднял планку на 10 сантиметров, чтобы как минимум установить новый Олимпийский рекорд, ведь в Токио ему этого не удалось – тогда он целил на мировой и не взял его, и хоть золото Олимпиады он тоже взял, но без рекорда.

6,10 подчинились с первой же попытки, поэтому планка поднялась еще на полтора десятка сантиметров. И вот на этой высоте зрители впервые за вечер увидели неудачную попытку от шведа. Затем еще одну. Но все же с третьего раза 6,25 ему покорились. Интересно, на какой отметке он все-таки остановится?

Пять золотых медалей на пяти Олимпиадах - это законно?

Стать Олимпийским чемпионом – это круто. Стать Олимпийским чемпионом пять раз – безумно круто. Выигрывать золото на каждой из пяти последних Олимпиад – вообще что такое?

Одним из героев Парижа стал дзюдоист Тедди Ренир – ветеран, который на домашних ОИ стал пятикратным чемпионом. Это была его пятая Олимпиада, но на первой, в 2008 году, он не смог завоевать золото.

А вот кубинский борец Михайн Лопес смог!

Представьте только – борьба, сверхтяжелый вес. В Афинах, в 2004 году, тогда еще 22-летний парень проиграл будущему чемпиону и это было его последнее поражение на Олимпиадах (проиграл он тогда россиянину, которого на следующей Олимпиаде победил в финале, а в итоге оказалось, что тот был на допинге).

Каждая Олимпиада, начиная с Пекина, завершалась для Лопеса одинаково золотой наградой. Этот мужчина уже почти десять лет не ездит на чемпионаты мира по борьбе в качестве спортсмена, но в 42 приехал на Игры и в пятый раз подряд их выиграл. Безумие.

Что может быть лучше победы на пяти олимпиадах подряд? Победы на шести Олимпиадах подряд

Дайана Таурази – легендарная личность для женского баскетбола. Это имя как минимум слышал каждый фанат игры с мячом и кольцами, даже если не интересуется теми, как в нее играют девушки.

Сейчас Таурази уже 42 года, но продолжает играть и побеждать. Впервые она уехала на Олимпиаду еще в Афинах, где одержала победу со сборной США.

В дальнейшем американки продолжали доминировать в женском олимпийском баскетболе, а Даяна была в каждой приезжающей на Игры команде. Так было и на этот раз. Конечно Таурази уже не имеет большого влияния на игру команды, а в финале этого года даже не играла, но все же она получила свою шестую золотую награду на шестых Играх.

Что может быть лучше победы на 6 Олимпиадах? Вы уже знаете

Знакомьтесь, на фото ниже – немка Изабелль Верт и она восьмикратная Олимпийская чемпионка (+шесть серебряных наград).

Она выступает в конном спорте, а именно участвует в "выездке". Впервые на Олимпиаду Изабель поехала еще в 1992 году, в Барселону. Тогда ей было 23 года и она выиграла золото в командных соревнованиях и взяла серебро в индивидуальных.

Через четыре года она пошла еще дальше и стала чемпионкой по обоим видам программы. В Сиднее снова повторила результат по схеме золото в команде и индивидуальное серебро. Далее она проворачивала такой же трюк еще четыре раза – в Пекине, Рио, Токио и вот в Париже.

Семь Олимпиад – семь золотых наград в командной выездке, одна в индивидуальной и еще шесть серебряных в индивидуальной.

Внимательные читатели могли заметить, что две Олимпиады пропущены. Да, Изабель не участвовала в ОИ в Афинах и Лондоне из-за травм своих лошадей. А ведь мы могли сейчас писать о Золото на 9-ти Играх подряд…

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