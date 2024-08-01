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Французский пловец установил историческое достижение и два олимпийских рекорда за один день

Возможно, это было величайшее однодневное выступление в истории Олимпийских игр.
Сегодня, 00:59
Леон Маршан / Getty Images
Леон Маршан / Getty Images

Французская сенсация Леон Маршан продолжил свой впечатляющий забег на Олимпийских играх в Париже.

Как сообщает The Athletic, 22-летний француз стал первым пловцом в истории, выигравшим дистанцию ​​200 метров баттерфляем и 200 метров брассом на одних и тех же Играх. Причем сделал он это в один день.

В среду, 31 июля, он заработал свою первую золотую медаль дня на дистанции 200 метров баттерфляем и установил олимпийский рекорд со временем 1:51,21.

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Примерно через два часа Маршан установил еще один олимпийский рекорд, проплыв 200 метров брассом за 2:05.85.

Стоит отметить, что ранее на этой неделе Леон завоевал золотую медаль на дистанции 400 метров комплексным плаванием.

К тому же, Маршан — лишь четвертый пловец-мужчина в истории Олимпийских игр, выигравший более двух индивидуальных золотых медалей на одних и тех же Играх.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами выступлений украинских пловцов на Олимпиаде-2024.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: плавание Плавание на Олимпийских играх

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